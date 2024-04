Júlio Barbosa confirma pré-candidatura a prefeito de Pinheiral

Principal meta é transformar município em polo de beneficiamento de aço, promovendo diálogo e parcerias para impulsionar o desenvolvimento econômico.

O PDT (Partido Democrático Trabalhista) anunciou oficialmente Júlio Barbosa como pré-candidato a prefeito de Pinheiral. Ele, que ocupava o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico na atual gestão municipal, tem como objetivo principal transformar a cidade na “capital do beneficiamento de aço”.

-Deixo a prefeitura com o sentimento de dever cumprido. Tenho convicção de que estou preparado para comandar Pinheiral, gerando emprego e melhorando a vida desse povo que merece mais oportunidades. Meu desejo é fazer do nosso município, que carrega vocações incríveis, avançar 8 anos em 4 – afirmou.

O pré-candidato recebeu apoio declarado dos deputados estaduais Marta Rocha (PDT) e Tande Vieira (Progressistas).

Em sua visão para fortalecer a economia da cidade, Júlio destacou um plano para promover o desenvolvimento do setor de beneficiamento de aço, criando um ambiente favorável para atrair novas empresas, fomentar a criação de novos postos de trabalho e promover a qualidade de vida da população.

-Além de impulsionar esse segmento, nossa iniciativa terá impactos positivos em outras áreas. Estamos dedicados a colaborar com o setor privado para alcançar esse objetivo de forma sustentável, com uma forte atenção às questões ambientais – afirmou.

Júlio ainda enfatizou seu compromisso em colaborar com todas as partes interessadas, incluindo empresários, indústrias, trabalhadores e líderes comunitários, para desenvolver soluções viáveis que impulsionem a economia local de forma positiva e duradoura.

-Pinheiral precisa crescer, avançar. Defendo uma gestão que valorize a geração de emprego local com diálogo e que seja inclusiva. Para isso, precisamos investir em educação, capacitando a mão de obra para que os empregos que serão oferecidos sejam ocupados por nossos jovens. Acredito no poder da colaboração, na construção coletiva, na coerência e na troca de ideias como pilares fundamentais para uma administração que tenha foco no cidadão – concluiu.