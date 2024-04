Dois homens e uma mulher, com idades entre 28 e 33 anos, foram presos no fim da noite de terça-feira (9) por suspeita de furto de cabo no bairro São Luís, em Volta Redonda. Eles foram flagrados empurrando um carrinho com os fios furtados na Avenida Francisco Crisóstomo Torres.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 23h45min para verificar denúncia do trio furtando cabos de cobre dos postes. Foram encontrados uma quantidade não informada de cabos de cobre, duas facas e um arco de serra com os suspeitos.

Todos foram levados à delegacia da cidade, onde permaneceram presos pelo crime.