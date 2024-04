A Orquestra de Cordas e o Coro Infantojuvenil de Volta Redonda realizam nesta sexta-feira (12), a partir das 19h30, o Concerto de Páscoa na Paróquia Santa Cecília, no bairro Vila Santa Cecília. A apresentação contará com um programa musical característico para a época, incluindo a participação de 215 jovens do programa “Volta Redonda Cidade da Música” – realizado pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) e Secretaria Municipal de Educação (SME) –, com regência da maestrina Sarah Higino.

“O Tempo Pascal se estende desde o domingo da ressurreição até o Dia de Pentecostes (sétimo domingo após o Domingo de Páscoa). Esse período é o verdadeiro período pascal. E nós vamos realizar o concerto a convite do padre Alércio de Carvalho, que já é nosso amigo, incentivador do projeto. Normalmente o projeto realiza concertos de Natal na Igreja São Sebastião, e agora estamos fazendo esse Concerto de Páscoa na Igreja Santa Cecília”, explicou Sarah Higino.

O repertório contará com obras de renomados compositores, como “Pequena Serenata Noturna” e “Allegro”, de Wolfgang Amadeus Mozart; “Pie Jesu”, composta por Victor C. Johnson; “Sanctus”, de Robert Prizeman; “Palladio”, composição de Karl Jenkins; “Aleluia”, de Georg Friedrich Händel; entre outras canções.

“É um período em que comemoramos e repensamos o verdadeiro valor da vida, e o concerto vai ser lindo. Terá uma peça do compositor inglês Gustav Holst, que foi composta para uma orquestra jovem. O coro vai interpretar canções bem próprias para a época, só indo e assistindo para sentir nos corações. Queremos motivar as pessoas a pensar nesse tempo”, frisou a maestrina.

Serviço

Evento: Concerto de Páscoa com Orquestra de Cordas e Coro Infantojuvenil do projeto “VR Cidade da Música”.

Data: 12 de abril (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Paróquia Santa Cecília, localiza na Rua 31-A, nº 146, bairro Vila Santa Cecília.