A Carga superdimensionada que estava sendo escoltada pela Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra, tombou em uma curva do km 246, em Piraí. Devido às dimensões da combinação de veículo de carga (CVC) e da carga (transformador), com 105,53 metros de comprimento, 6,30 metros de largura, altura 5,40 metros e peso total de 591 toneladas, a pista está parcialmente interditada, com espaço para apenas carros de passeio.

Não há registro de feridos.

Caso não seja possível a liberação da pista nas próximas horas, a CCR, concessionária que administra a rodovia, deverá implantar um plano de contingência, colocando a pista sentido SP em mão dupla para fazer fluir o trânsito até conseguir a desobstrução total.