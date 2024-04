A Polícia Civil prendeu na noite de quarta-feira (10), na Rua Prefeito Antônio Grijo Filho, no Centro de Rio Claro, um jovem de 18 anos, por suspeita de envolvimento na morte de Sheynner William da Costa Souza, de 20 anos. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime. O suspeito passava em frente a um estabelecimento comercial quando foi reconhecido por um inspetor da delegacia da cidade, que estava de folga.

Sheynner foi dado como desaparecido no dia 21 de fevereiro e o seu corpo foi encontrado três dias depois em um sítio em avançado estado de decomposição.

Além do preso, a Polícia Civil informou que outros dois suspeitos já identificados também teriam participado do crime. Ainda não se sabe como a vítima foi morta, mas o laudo cadavérico do Instituto Médico Legal (IML) já afirmou que o rapaz não morreu por disparos provocados por arma de fogo. A principal linha investigada é que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas.

Sheynner era morador de Arrozal, em Piraí, e estava na cidade a trabalho com um amigo atuando na reforma de uma praça do município. Os dois moravam em um apartamento e foi o amigo que registrou seu desaparecimento na delegacia.

O suspeito preso já está na Casa de Custódia do bairro Roma I, em Volta Redonda, e se encontra à disposição da Justiça.