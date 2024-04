Anúncio foi feito na cerimônia de entrega dos certificados; município conquistou um ouro, duas pratas e um bronze, além de menções honrosas

A Prefeitura de Volta Redonda reuniu os premiados na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), edição realizada em 2023, familiares e representantes das unidades de ensino para fazer a entrega dos certificados, que antecede à entrega das medalhas. A cerimônia aconteceu na tarde dessa quarta-feira (10), no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no Aterrado.

Durante a solenidade, o secretário de Educação, Sérgio Sodré, anunciou que o governo municipal vai presentear todos os alunos premiados na 18ª Obmep com uma viagem cultural para o Rio de Janeiro.

“Esse presente foi uma sugestão da equipe de professores da secretaria, prontamente atendida. Vocês merecem muito, são um orgulho para a nossa cidade. Assim como vocês, sempre gostei de matemática. O conhecimento da matemática é importante para a vida, além disso, hoje, são os profissionais mais requisitados no mercado de trabalho”, falou Sodré, adiantando que o passeio ao Rio inclui visita à Fundação Planetário da cidade do Rio de Janeiro, na Gávea, e ao Real Gabinete Português de Leitura, no Centro, e vai acontecer já no próximo dia sete de maio.

Com unidades da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), a rede municipal de ensino teve quatro medalhistas (uma de ouro, duas de prata e uma de bronze) na edição 2023, que reuniu 18,3 milhões de alunos dos ensinos Fundamental e Médio.

Além das medalhas, 27 alunos, uma escola e uma professora da rede municipal foram premiados com menções honrosas pela Obmep. A Escola Municipal Tocantins, que fica no Retiro, foi a premiada e a diretora Angélica Gomes Teixeira recebeu a homenagem. Aline Guimarães de Castro, que leciona na Tocantins há 12 anos, foi a professora homenageada na 18ª Obmep. Na cerimônia de certificação, ainda foi entregue a menção honrosa da Escola Municipal Dr. João Paulo Pio de Abreu, também no Retiro, referente à 17ª edição da Obmep, que aconteceu em 2022, recebida pelo diretor Márcio Henrique.

“Quero parabenizar a todos que contribuíram para que Volta Redonda fosse destaque na Obmep 2023 e parabenizar também o esforço individual dos alunos que conquistaram medalhas. Mesmo encontrando uma educação com muitos problemas quando reassumimos a prefeitura, em 2021, trabalhamos muito, contamos com parcerias fundamentais e estamos conseguindo tornar novamente a Educação do nosso município referência”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto, ressaltando que “ver esses meninos escolhendo o caminho profissional, já no ensino médio, e saber que a Educação do município contribuiu para o sucesso deles, é muito gratificante”, falou Neto.

Os medalhistas

Os quatro medalhistas certificados na solenidade já não estudam mais na rede municipal de ensino de Volta Redonda. Cauã Cesar Quintanilha, de 15 anos, que estudava no 9º ano da Escola Municipal Tocantins, no Retiro, foi medalhista de ouro. Hoje, ele estuda Desenvolvimento de Sistemas no Instituto Federal, na cidade mineira de Juiz de Fora.

“O incentivo que recebi da escola foi fundamental para que conquistasse a vaga no IF. Confesso que gostar da matemática também ajudou muito. Já fui medalhista de ouro na Obmep de 2021 e ganhei o bronze em 2022. Ah, e é de família, meu irmão Rian, que tem 18 anos, também já ganhou bronze na Obmep”, contou Cauã, que estava com o pai Roney e a mãe Rita de Cássia Quintanilha.

Estevão Silva Scali, que também era aluno da Escola Municipal Tocantins, e hoje cursa Automação Industrial no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Volta Redonda, ganhou medalha de prata nessa edição da Obmep e também na anterior. Gabriel da Costa Sol, que estudava na Escola Municipal Dr. João Paulo Pio de Abreu, no Retiro, ganhou prata em 2023, mas tinha levado o ouro em 2022. Ele faz o curso Técnico de Informática no IFRJ, campus Pinheiral. Os dois têm 15 anos.

O quarto medalhista foi Kauã Christyan Franco Martins, que era aluno da escola Rubens Machado, localizada no Verde Vale, que foi premiado com a medalha de bronze. Ele tem 14 anos e cursa agora Agroindústria, também no campus do IFRJ Pinheiral.

Todos foram destaque na maior competição científica do país, que é promovida pelo Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) e alcançou 99,78% dos municípios brasileiros e mais de 55 mil escolas participantes.