Uma mulher de 43 anos morreu atropelada na noite de quinta-feira (11), na Via Dutra, em Resende. Ela foi atingida no km 305 da pista sentido Rio, próximo ao bairro Fazenda da Barra.

O motorista do carro – um Fiat Cronos – permanecer no local. Ele contou à Polícia Rodoviária Federal que não conseguiu evitar o atropelamento, pois se deparou com a vítima no meio da pista, não tendo tempo de desviar.