Ministro assina hoje autorização para duplicação da Serra das Araras

O ministro dos Transportes, Renan Filho, assina nesta sexta-feira (12), às 10 horas, a ordem de serviço que vai garantir um traçado novo na Serra das Araras. O trecho de oito quilômetros da Dutra, sinuoso e perigoso, marcado por acidentes que causam vítimas e transtornos para os usuários da estrada, será duplicado.

As obras, que terão investimento da CCR RioSP de R$ 1,5 bilhão, vão desafogar o trânsito e aumentar a segurança dos cerca de 390 mil motoristas que circulam pelo trecho todo mês. Em média 20 milhões de pessoas serão beneficiadas com as intervenções, segundo o Ministério dos Transportes.

A assinatura da ordem de serviço será no entroncamento entre a pista de subida e a de descida da Serra das Araras, no km 225, em Paracambi. (Foto: Divulgação)