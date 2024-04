Quem quiser ser beneficiado deve ser cadastrado no VR Card e atender prazo entre trechos

Os usuários do transporte público de Volta Redonda que utilizam o VR Card já contam com mais um benefício: o novo programa “Viaje +”, que visa estimular o uso do transporte coletivo público na cidade. A proposta do programa – que é incorporado ao subsídio da prefeitura às empresas de ônibus para garantir o equilíbrio da operação do transporte – é que o passageiro que utiliza duas linhas municipais para um trajeto único (ida ou volta) tenha subsidiada em 100% a segunda tarifa.

Na prática, o morador de Volta Redonda que utiliza o VR Card – que já garante o benefício de tarifa a R$ 4,20 (em dinheiro o valor da passagem é de R$ 4,95) –, e que utiliza dois ônibus no trajeto para o trabalho, por exemplo, paga somente a primeira passagem. A segunda é subsidiada pelo governo municipal em sua totalidade. Na volta para casa é da mesma forma: o usuário paga R$ 4,20 na primeira passagem e a segunda é subsidiada.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), o benefício de subsídio da segunda tarifa é válido, a princípio, somente para quem embarcar na segunda linha de ônibus em até 50 minutos após o embarque da primeira. O tempo foi definido com base em estudos da STMU, que contabilizou um trajeto médio de 12 quilômetros percorridos pelos ônibus, com uma média de velocidade de 18 km/h. Caso seja necessário, a secretaria poderá revisar esse limite de tempo, de acordo com estudos técnicos.

“O usuário que embarca no Jardim Vila Rica e quer ir até o bairro Santa Cruz, por exemplo, pode pegar o segundo ônibus na Vila Santa Cecília. Inclusive, ele pode planejar sua viagem, o melhor ponto para embarcar no segundo trecho do trajeto, por meio do aplicativo VR Bus, que fornece as opções de linhas e horários”, exemplificou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

E quem usa vale-transporte?

O benefício do “Viaje +” não se aplica aos usuários do vale-transporte, já que as empresas onde esses profissionais trabalham concedem o valor referente ao custo com o deslocamento de ida e volta para o trabalho. O benefício é mais um esforço do governo municipal para atender a uma parcela da população que mais precisa.

“Um prestador de serviço, um pedreiro, por exemplo, que vá atender um cliente onde são necessários dois ônibus diferentes para chegar ao local de trabalho, será beneficiado com o ‘Viaje +’ e o pagamento será somente no primeiro trecho do trajeto, tanto na ida quanto na volta. O segundo trecho será subsidiado”, frisou o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana.

O “Viaje +” está em fase inicial de implantação, por meio do Decreto Municipal 18.309, que altera o Programa de Subsídio ao Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP-VR), que já beneficia os usuários de ônibus com tarifa a R$ 4,20. Os passageiros podem avaliar o serviço, tirar dúvidas e obter mais informações pelo WhatsApp (24) 99295-8558.

Como solicitar o VR Card pela internet

Para fazer o cadastramento do VR Card pela internet, o morador de Volta Redonda deverá acessar o site https://bit.ly/cadastrovrcard. Em seguida, deverá informar o CEP, selecionar a opção “Usuário VR Card” e informar nome completo, e-mail, celular e CPF.

Após o preenchimento, o morador deverá anexar o documento de identidade com foto e o comprovante de residência em Volta Redonda. Se estiver utilizando celular ou smartphone, basta tirar foto da documentação.

Após concluir o cadastro, o Sindpass (Sistema das Empresas de Transporte de Passageiros) enviará as orientações da retirada do cartão no e-mail cadastrado.

Como fazer o cadastramento presencialmente

Para fazer o cadastramento do VR Card de forma presencial, o morador de Volta Redonda deverá ir até a Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres (Avenida dos Trabalhadores, nº 333, Centro), ou Subprefeitura (Avenida Antônio de Almeida, nº 46, no bairro Retiro).

Deve levar os seguintes documentos: original ou cópia do RG; original ou cópia do CPF; original ou cópia do comprovante de endereço, expedido dentro dos últimos três meses.

Como comprovante de residência, serão aceitos somente contas de energia elétrica; água; gás (se houver); IPTU (com inscrição imobiliária comprovando o endereço de Volta Redonda); declaração do proprietário do imóvel, informando que a pessoa reside no local como inquilino e uma conta em nome do dono do imóvel, vinculada ao contrato de aluguel; declaração de moradia conjunta (devendo encaminhar o comprovante de residência do proprietário do imóvel).

Para menores de idade é necessária a apresentação da Certidão de Nascimento, RG e CPF, acompanhado do representante legal.

Retirada do cartão VR Card

A retirada do VR Card deverá ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30, no posto de atendimento do Sindpass em Volta Redonda, que fica localizado no segundo andar do Pontual Shopping (Rua 14, nº 350, 2º piso), na Vila Santa Cecília. O prazo para produção e retirada do VR Card é informado pelo Sindpass pelo e-mail informado durante o cadastro.