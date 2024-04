Espaço na Vila Santa Cecília irá exibir três longas entre os dias 12 e 24 de abril, seguidos por debates protagonizados por mulheres

O Memorial Zumbi, em Volta Redonda, foi selecionado e vai participar pela primeira vez da Mostra Cinema e Direitos Humanos, que chega à sua 13ª edição. O evento, realizado pelos ministérios da Cultura (MinC) e dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), tem produção do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense (UFF) e terá três exibições no espaço, nesta sexta-feira (12) e nos próximos dias 19 e 24, sempre às 19h. Os longas selecionados têm como pautas os direitos de mulheres, idosos, crianças e jovens, pessoas com deficiência (PCDs), população em situação de rua, povos indígenas e comunidade LGBTQIA+.

O primeiro filme da programação em Volta Redonda, na próxima sexta, será “Escrevivências e Resistência – Maria Firmina dos Reis e Conceição Evaristo”, dirigido por Renato Barbieri e Juliana Borges. No dia 19, será exibido “Nossa Mãe Era Atriz”, de André Novais Oliveira e Renato Novaes; e no dia 24 será a vez de “Me Farei Ouvir”, com direção de Bianca Novais e Flora Egécia. Toda a programação é com entrada gratuita.

A Mostra Cinema e Direitos Humanos tem como proposta a promoção de debates sobre temas como diversidade religiosa, democracia, memória, direito à participação política, segurança, saúde mental, cultura e educação, entre outros.

A coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira, conta que foram convidadas nove mulheres do município para participarem dos debates após cada exibição. As convidadas são: Michele Félix; Marlene Fernandes; a secretária municipal de Política para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim; Adelaide Afonso; Isabela Marques; Gláucia Durões; Gisele Costa; Estefane Moraes; e Gabi Gabriela.

“Como os filmes que a gente vai exibir falam sobre mulheres, nós convidamos mulheres de Volta Redonda, importantes para o cenário da cultura, para falar sobre os temas propostos pela mostra, como etarismo e mulheres da política, entre outros”, explica Renata, que ainda comentou sobre a oportunidade de receber o evento no memorial.

“É muito importante para a cidade de Volta Redonda, para o Memorial Zumbi, receber esse tipo de mostra, porque a gente usa a cultura, o audiovisual, para promover esses debates, como a questão de direitos humanos. Vamos ressaltar com essas três exibições a questão da mulher, da mulher negra, da mulher na sociedade, o etarismo, a violência política contra a mulher, a importância das mulheres na literatura. É um momento muito importante para a cidade, para a cultura de Volta Redonda e para o espaço de resistência que é o Memorial Zumbi. Receber a 13ª Mostra Cinema de Direitos Humanos é muito importante, e a gente espera que a população e os estudantes venham.” Foto: Divulgação