Identificada vítima fatal de acidente na Beira-Rio, em Volta Redonda

Foi identificada como Mara Moreira, de aproximadamente 35 anos, a passageira do moto-táxi que faleceu em um acidente no fim da manhã desta quinta-feira (11), em Volta Redonda.

Nas redes sociais, amigos de Mara publicaram manifestações de luto. “Minha amiga, vai com Deus. Descansa nos braços do pai aqui você vai fazer muita falta”, lamentou uma mulher. Outra também fez questão de homenagear a amiga. “Ô Marinha… poxa vida! Sem acreditar! Chocada com essa notícia. Que Deus abençoe sua família, sua mãezinha, sentiremos saudades do seu jeito, suas risadas escandalosas, que daqui de casa eu ouvia e já sabia que era você”, publicou outra amiga.

O acidente foi na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Vila Mury, ao lado de um posto de combustíveis. Mara morava no Jardim Belmonte e morreu no local. O condutor da motocicleta, de 27 anos, foi levado ao hospital com politraumatismo, está intubado e respirando com auxílio de ventilação mecânica.

Não há informações sobre a motorista do carro. O acidente mobilizou o Samu, Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Guarda Municipal.