Agentes realizavam patrulhamento próximo à Escola Municipal Wandir de Carvalho quando abordaram o jovem de 15 anos com rádio comunicador

Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, detiveram no bairro Siderlândia um adolescente de 15 anos, que atuava como olheiro do tráfico local. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (10). Com ele foi apreendido um rádio comunicador.

Os agentes estavam em patrulhamento próximo à Escola Municipal Wandir de Carvalho, quando notaram a presença de dois jovens. Ao se aproximarem da dupla, os adolescentes fugiram, mas um deles foi alcançado pelos policiais e o guarda municipal.

Durante a abordagem os agentes encontraram um rádio comunicador com o adolescente. O jovem confessou que atuava como olheiro do tráfico de drogas e fazia “o monitoramento da viatura” no local. Diante dessa situação, o jovem foi encaminhado à delegacia (93ª DP), onde ficou apreendido por fato análogo à associação para o tráfico de drogas.

“Parabenizo o sargento Bruno César, o soldado Nogueira e o guarda municipal R. Alves pela ação de sucesso. Temos atuado na construção de uma cidade mais segura, mas o sucesso na segurança pública só acontece com a participação da sociedade. Peço que a população nos ajude, denunciando e se tornando uma aliada da Ordem Pública de Volta Redonda”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, convidando aqueles que queiram se tornar um colaborador a ir até a “Tenda de Proximidade”, que tem percorrido os bairros de Volta Redonda, ou à sede da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), na Ilha São João. Foto: Divulgação