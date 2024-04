Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental estiveram nesta quinta-feira (11) no município de Paraty, onde identificaram desmatamento e construção irregular no interior do loteamento Sítio do Agenor, na Prainha de Mambucaba. Os agentes chegaram ao local após terem recebido informações do Disque Denúncia, através do programa Linha Verde (0300 253 1177) sobre crimes ambientais naquela localidade.

A equipe responsável por averiguar a denúncia foi ao local, próximo a uma ponte recém reformada pela Prefeitura e, quando em fiscalização, identificou uma construção em fase inicial, próxima a um rio, com indícios de movimentação do solo, isso tudo degradando cerca de 260 metros quadrados de área. Nenhum responsável pelo crime foi encontrado, tampouco placas indicativas de licenciamento foram observadas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade e uma perícia será realizada no local.

A população de todo o Estado do Rio pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).