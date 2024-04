Policiais civis prenderam em flagrante, no final da tarde desta sexta-feira (12), dois suspeitos de tráfico de drogas, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. Oriundos da Rocinha, no Rio de Janeiro, eles foram flagrados com 17 munições e drogas e estariam comandando o tráfico de entorpecentes no bairro. Segundo a polícia, um dos presos tem 24 anotações criminais, sendo 18 por roubo e seis por tráfico de drogas.

No trajeto para a delegacia, um jovem de 21 anos em uma motocicleta, seguia em alta velocidade e empinando, na direção dos policiais, com outro jovem de 23 anos, filmando as manobras. Foi dada ordem de parada, que não foi acatada no primeiro momento. Ao tentar fugir, os suspeitos sofreram uma queda e consequentemente foram detidos pelos policiais.

Os presos serão recolhidos ao sistema penitenciário, onde permanecerão acautelados à disposição da Justiça.