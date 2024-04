Exposição de carros antigos movimenta final de semana em Barra Mansa

Realizado próximo ao Gare da Estação, evento reuniu centenas de amantes de automóveis

O ‘Encontro de Carros Antigos’, realizado pela Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap), com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, reuniu centenas de pessoas na sexta-feira e no sábado, dias 12 e 13, ao lado da Gare da Estação, no Centro.

Veículos dos anos 90, 80 e 70 foram expostos com o objetivo de resgatar a memória dos amantes de automóveis. De acordo com um dos organizadores do evento, Roberto Souza, o encontro busca trazer nostalgia para o município. “A nossa finalidade é de cunho cultural, resgatar a memória do público aqui presente. Realizar esse evento aqui em Barra Mansa e receber pessoas de toda a região Sul Fluminense é gratificante”, ressaltou.

O prefeito Rodrigo Drable visitou o local na noite de sexta-feira e elogiou a exposição. “O encontro de carros antigos está sendo um baita sucesso. Parabéns a todos os donos dos veículos e a toda a organização do evento”, declarou.

A gerente de Turismo da pasta, Bhella Santos, falou sobre como o evento alavanca a economia de Barra Mansa. “Um evento deste impulsiona a economia local ao atrair turistas e visitantes além de aumentar a demanda por serviços de alimentação e comércio. Mais do que uma simples mostra de veículos históricos, é um convite para explorar a riqueza da história automobilística”, comentou.

Os vereadores Luiz Furlani e Daniel Maciel também prestigiaram o evento. Fotos: Chico de Assis