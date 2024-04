Zagueiro Luiz Gustavo é o novo reforço do Voltaço

O Volta Redonda segue reforçando o elenco do técnico Rogério Corrêa, na busca pelo principal objetivo do ano. O Departamento de Futebol do Esquadrão de Aço confirmou a contratação do zagueiro Luiz Gustavo, de 30 anos. O atleta assina contrato até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Em 2022, o zagueiro conquistou o acesso e foi campeão da Série C pelo Mirassol. Luiz Gustavo fez sua formação nas categorias de base do Palmeiras, passando também por todas categorias da Seleção Brasileira de Base.

O atleta estava no Santo André e possui passagens por Vitória, Ferroviária, Avaí, Vasco, Guarani, Oeste, Goiás, Cuiabá, Mirassol, ABC e Juventude.

Luiz Gustavo fez o seu primeiro treino com o grupo tricolor na manhã deste sábado.