Ação aconteceu neste sábado (13), em todas as unidades básicas de saúde do município

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou durante todo este sábado (13), o Dia D de vacinação contra a Influenza, popularmente conhecida como gripe. Todas as unidades básicas de saúde do município aplicaram a dose do imunizante para a população, alcançando mais de duas mil pessoas.

O público-alvo da vacina nesta etapa inclui: idosos acima de 60 anos; gestantes e puérperas; crianças de 06 meses a 08 anos de idade; pessoas com doenças crônicas; trabalhadores da área da saúde; professores em atividade e demais grupos prioritários.

A enfermeira responsável pelo setor de Imunização, Hellen Martins, comentou sobre a realização da data específica. “O Dia D é uma estratégia do Ministério da Saúde para ampliar o acesso às vacinas e aumentar a cobertura vacinal. Aqui em Barra Mansa conseguimos aplicar um bom número de doses neste sábado”, ressaltou.

Além da imunização contra a Influenza, também houve aplicação de vacinas de rotina, como do HPV (papilomavírus humano), além de atualização da caderneta vacinal das pessoas que não conseguem ir aos postos em dia de semana. Foto: Chico de Assis