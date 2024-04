Policiais militares prenderam na tarde deste sábado (13) dois suspeitos, de 24 e 27 anos, e apreenderam arma e drogas, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda.

Os agentes foram ao local após informações sobre suspeitos armados traficando o tráfico de drogas. Foi feito um cerco e os suspeitos foram presos. Com eles foram apreendidos 36 pinos de cocaína, 13 tambores de skank, 22 pedras de crack, 37 tiras e 54 sacolés de maconha, uma pistola Bersa calibre 9mm com numeração suprimida, 10 munições do mesmo calibre, 2 rádios comunicadores e R$84.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e providências cabíveis.