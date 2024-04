PRF recupera em Quatis carro furtado em Piraí

Policiais rodoviários federais apreenderam na tarde de sábado (13) um Gol prata com placa do Rio de Janeiro, com registro de furto em Piraí, em 12 de fevereiro deste ano. O carro, conduzido por um jovem de 20 anos, foi abordado por agentes que se deslocavam pela Avenida Euclides Alves Guimarães Cotia, no bairro Jardim Polastri.

Durante a fiscalização, foram verificados indícios de adulteração em vários itens de identificação e os agentes constataram se tratar de um clone. O licenciamento do veículo é de Piraí.

O jovem foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia de Porto Real. O veículo ficou apreendido para ser devolvido ao proprietário.