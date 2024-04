Guarda Ambiental de Barra Mansa resgata cão vítima de maus-tratos

Ação, realizada na manhã de sexta-feira (12), ocorreu após denúncias anônimas

A Guarda Ambiental de Barra Mansa realizou, na manhã de sexta-feira (12), o resgate de um cão em situação de abandono no bairro Roselândia. A ação foi desencadeada a partir de denúncias anônimas e solicitação da Comissão de Direitos dos Animais da OAB – Barra Mansa. O animal já estava há dias sem alimento e em local insalubre, aparentando desnutrição. Após trabalho conjunto com o Grupo CãoNina, responsável pelo lar temporário, o animal foi resgatado e vai passar por atendimento veterinário.

De acordo com o gerente de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), Felipe Rodrigues, os animais domésticos devem ser criados com seriedade. “O abandono de animais é crime. Não se pode tratar o animal como se fosse um mero brinquedo, é um ser vivo que merece ser respeitado e está sob proteção do Estado. Caso não possua condições de ter um, não tenha”, ressaltou.

Após a ação, foi feito boletim de ocorrência na 90ª DP para apurar a responsabilidade do crime. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão. Fotos: Divulgação