Homem é preso por furto de caixas de som no Centro de Volta Redonda

Um homem de 30 anos foi preso na tarde de sexta-feira (12) por furtar duas caixas de som de uma loja na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, os agentes do programa Segurança Presente foram acionados pelo funcionário de outra loja, alegando que o suspeito teria danificado blusas do estabelecimento em que ele trabalha, deixando as roupas sobre a bancada.

Após buscas, o homem foi encontrado em um mercado com uma sacola branca contendo os aparelhos furtados. Ele admitiu o crime e foi levado algemado para a delegacia. O furto também foi constatado por câmeras da loja. (Foto: PM/Divulgação)