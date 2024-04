Policiais militares prenderam em flagrante na noite de sexta-feira (12), um suspeito armado, de 25 anos, na Rua Sete, no bairro Jardim Aliança, em Resende.

Os agentes foram ao local verificar informação sobre cinco suspeitos que estariam portando drogas e arma em uma área de mata próxima à empresa Arcellormital. Nas buscas pela área, os policiais viram dois suspeitos com roupas pretas, com pistolas e mochila, que atiraram contra os agentes, que revidaram.

Após o confronto, um suspeito foi encontrado ferido com um tiro no braço direito. Com ele foi apreendida uma pistola Glock 9mm municiada com carregador estendido contendo 14 munições. O outro suspeito conseguiu fugir.

O homem foi levado para o Hospital de Emergência de Resende para atendimento e depois apresentado na Delegacia de Polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. Ele vai responder por tentativa de homicídio, resistência, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.