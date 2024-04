Evento acontece neste domingo (14), na Vila Santa Cecília, e é realizado pela Apadem-VR; concentração de participantes será na Praça Brasil

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) dará apoio à Caminhada de Conscientização sobre o Autismo em Volta Redonda. O evento, realizado pela Apadem-VR (Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais de Volta Redonda), está marcado para o dia 14, domingo, às 9h, na Vila Santa Cecília, com concentração na Praça Brasil. Uma reunião para definir o esquema de segurança aconteceu na sede da Semop, na Ilha São João.

O encontro reuniu o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Silvano de Paula, e o coordenador da Operação Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério, com a presidente da Apadem-VR, Thaís Vasconcelos.

“Tivemos essa reunião de gestão de segurança para que pudéssemos planejar a caminhada que acontecerá no domingo, dia 14 de abril, e atingir o objetivo que é o de fazer um evento seguro, onde a conscientização possa ser o marco maior da caminhada. A Guarda Municipal de Volta Redonda e a Operação Segurança Presente garantirão a segurança em todo o percurso da caminhada da Apadem”, disse o secretário Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Durante o encontro, a presidente da Apadem solicitou também apoio e fiscalização dos órgãos de segurança para garantir que o uso de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência seja utilizado por quem é de direito. O comandante da GMVR, Silvano de Paula, se comprometeu em intensificar a fiscalização para que o direito das pessoas com mobilidade reduzida seja garantido.

“Todos que quiserem prestigiar o nosso evento podem vir, porque a segurança estará garantida. Venha fazer parte deste evento com toda a sua família. Nós também conseguimos conversar sobre as vagas de estacionamento para pessoas com deficiência. Chegamos ao consenso que o ideal é que as pessoas respeitem essas vagas e a Guarda Municipal irá nos auxiliar para que isso aconteça”, disse Thaís Vasconcelos.

No dia do evento, guardas municipais e agentes da Operação Segurança Presente irão auxiliar os participantes e motoristas.

“A Operação Segurança Presente é completamente sensível à causa da Apadem e não mediremos esforços para que o evento seja um sucesso. Que consigamos conscientizar a todos sobre essa importante causa”, disse o coordenador da Operação Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério.

Já o comandante da GMVR, Silvano de Paula, deu algumas orientações e fez um pedido a quem passar pelo local. “Pedimos que os motoristas e moradores tenham tranquilidade neste domingo, respeitem a sinalização e redobrem a atenção. Um trânsito seguro se faz com a participação de todos”, concluiu. Fotos: Divulgação