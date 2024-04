Homem é morto a tiros no bairro Paraíso em Resende

Um homem de 26 anos foi morto a tiros na tarde deste domingo (14), na altura do km 309 da Dutra, sentido RJ, no bairro Paraíso, em Resende.

Policiais rodoviários federais apuraram que o homem estava em uma bicicleta, na pista auxiliar, quando foi executado.

No local foi possível observar pelo menos 3 cápsulas deflagradas de pistola no chão junto ao corpo e mais 2 cápsulas deflagradas numa esquina a uns 30 metros de onde o corpo estava. Após a perícia, foram encontradas 7 cápsulas deflagradas calibre 9mm.

A mãe do rapaz informou que ele havia saído do sistema prisional em dezembro do ano passado.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia da cidade que ficará a cargo das investigações. O corpo foi removido para i IML (Instituto Médico Legal) de Três Poços, em Volta Redonda.