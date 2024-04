Homem é preso por tentativa de feminicídio em Angra dos Reis

Um homem de 27 anos foi preso na noite de sábado (13), por tentativa de feminicídio contra a sua companheira, de 19 anos, no bairro Verolme, em Angra dos Reis. Ele atirou na mulher e foi preso na unidade de saúde da Jacuecanga, onde o casal se encontrava para atendimento médico.

Os policiais foram acionados assim que a vítima chegou ao Serviço de Pronto Atendimento, com o ferimento no braço. Em princípio, ela alegou que teria sido vítima de uma tentativa de assalto, mas os policiais, ao conversarem em separado com ela, ouviram seu relato de que o companheiro atirou em sua direção durante uma discussão.

Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia da cidade. A arma usada no crime, um revólver calibre 38 com cinco munições, sendo uma deflagrada, foi apreendida na residência do casal. (Foto: Polícia Militar)