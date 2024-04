Mulheres atendidas pela secretaria terão prioridade para vagas de empregos e cursos gratuitos da instituição

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda e o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) firmaram na última quarta-feira (10) uma parceria que tem como objetivo ajudar as mulheres em vulnerabilidade social, vítimas de violência doméstica e familiar. A instituição de ensino superior mostrou interesse em participar do projeto do governo estadual Selo Empresa Amiga da Mulher, que tem o apoio da SMDH na sua execução. O UniFOA quer oferecer vagas na instituição que poderão ser preenchidas pelas mulheres atendidas pelos programas e projetos da secretaria e solicitar o apoio da SMDH na indicação das candidatas para as vagas.

A pró-reitora de extensão do UniFOA, Ana Carolina Callegari, comentou o resultado da roda de conversa. “Nada melhor do que conversar com quem lida diretamente com as políticas públicas para o atendimento às mulheres para firmar essa parceria. Estamos oferecendo também aos nossos universitários a possibilidade de o aluno receber mais que o diploma, mas uma formatura para a vida dando este direcionamento”, frisou.

A equipe do centro universitário recebeu informações dos diversos projetos realizados secretaria, como o projeto Mulheres Mãos à Obra, com os cursos de capacitação profissional na construção civil; a Fábrica de Absorventes; que empregam oito mulheres; a Casa Abrigo, que protege mulheres com risco iminente de morte; e o trabalho de orientação e prevenção feito pelo Ceam com o apoio da Patrulha Maria da Penha.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, destacou os benefícios dessa parceria. “Nós temos muitos projetos para as mulheres, e uma das melhores redes de atendimento no estado. Estamos também reivindicando junto ao governo federal verbas públicas e a implantação da Casa da Mulher Brasileira no município. Essa parceria com a maior faculdade privada da região é importante para o nosso trabalho. Queremos levar a cultura política para que as mulheres sejam cada vez mais empoderadas, recuperem a autoestima e saibam defender os seus direitos. Estamos de braços abertos para receber o UniFOA e trabalharmos juntas em bons projetos e gerar oportunidades”, enfatizou a secretária.

De acordo com a lei estadual 9.173, de 2021, o selo Empresa Amiga da Mulher será conferido anualmente às empresas que comprovadamente contribuem com ações e projetos de promoção e defesa dos direitos da mulher no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Um dos requisitos para as empresas concorrerem ao selo está em firmar parcerias com órgãos e instituições que tenham como visão a defesa dos direitos da mulher, incentivar a oferta de cursos de capacitação e o emprego para mulheres vítimas da violência doméstica ou sexual. Foto: Divulgação