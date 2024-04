Casal é preso com drogas em quarto de hotel no Centro de Barra Mansa

A Polícia Militar prendeu na manhã desta segunda-feira (15), na Rua Duque de Caxias, no Centro de Barra Mansa, um casal com de drogas, em um quarto de hotel.

Os agentes foram ao local após uma denúncia sobre um casal no quarto 215 do hotel Alvorada, fazendo uso de drogas. Na abordagem foram encontrados cinco pinos de cocaína, 33 pedras de crack, uma dola de maconha, dois celulares, um carregador de celular e R$2,25. Ao ser interrogado, o homem, de 32 anos, informou que havia escondido uma bolsa de cor roxa com determinada quantidade de pinos de cocaína próximo ao rio Paraíba, no bairro Roberto Silveira (Várzea).

Os policiais solicitaram auxílio para verificar a informação e foi encontrada pela guarnição do GAT, no local informado, uma bolsa roxa contendo 204 pinos de cocaína.

O casal e todo material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia da cidade para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis.