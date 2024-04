Espaço no bairro Aterrado será aberto a partir das 7h desta terça-feira (16) e será exclusivo para casos suspeitos e confirmados da doença

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abre nesta terça-feira (16), a partir das 7h, um novo Centro de Hidratação para pacientes com suspeita ou confirmação de dengue. Localizado na Rua Coroados, nº 406, no bairro Aterrado, o espaço, de acordo com a secretaria, vai facilitar o atendimento.

“Se trata de uma região central, próximo a pontos comuns. O Centro de Hidratação Aterrado vai beneficiar não só as pessoas que moram no Aterrado, como também as que trabalham ali e no entorno, até por ser uma região comercial”, explicou Vanessa Huguenin, coordenadora da Atenção Primária à Saúde da SMS.

Para reorganizar e direcionar as equipes para melhorar o atendimento, a secretaria de Saúde vai desmobilizar, também a partir desta terça-feira, o centro de hidratação que estava funcionando na Academia da Saúde, no bairro Volta Grande. E o centro de hidratação da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) 249 passa a atender até as 19h.

“Estamos sempre reavaliando o número de atendimentos e agora já podemos retomar as atividades habituais da Academia da Saúde, com os grupos e as oficinas. Os moradores que precisarem de atendimento podem procurar qualquer unidade de saúde mais próxima, como a própria UBSF Volta Grande, UBSF Santo Agostinho, que continuarão atendendo conforme os horários previstos”, explicou Vanessa Huguenin.

Centros de hidratação para pacientes com dengue

Todos os dias: Centro de Hidratação Aterrado, Centro de Hidratação Vila Mury e UBSF São Geraldo tem atendimento 24 horas; UBSF Santa Cruz atende das 7h às 22h; e a UBSF 249 atende todos os dias, das 7h às 19h.

Atendimento nas unidades de saúde

De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h: UBSFs Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Santo Agostinho e Volta Grande; as demais unidades de saúde funcionam das 7h às 17h