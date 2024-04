Homem é espancado no bairro Ano Bom em Barra Mansa

Um homem de 27 anos foi espancado no fim da tarde desta segunda-feira (15) no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. O caso ocorreu na Travessa Fortaleza.

A Polícia Militar informou que ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia pelo Samu. Aos agentes, a vítima contou que estava a caminho do trabalho quando foi abordada por sete homens – um deles armado – e agredida com socos e chutes. Ele afirmou que os agressores fazem parte de uma boca de fumo no bairro Getúlio Vargas.

O homem disse ainda que acabou desmaiando com os golpes e que os autores levaram sua carteira com documentos e dinheiro em espécie. No momento desta publicação, ele continuava internado no hospital sob observação.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e é investigado.