Patrulhamentos envolvendo policiais militares e guardas municipais foram realizados entre sexta-feira (12) e domingo (14); um suspeito foi preso por tráfico de drogas

Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, apreenderam 450 sacolés de cocaína, uma pedra de crack e uma porção de maconha durante patrulhamentos. As ações foram realizadas de sexta-feira (12) a domingo (14) e terminaram com um suspeito preso por tráfico de drogas e outros dois conduzidos à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) por posse e uso.

A primeira ocorrência foi registrada quando os agentes faziam patrulhamento pela Rua Nice, no bairro 249. Os agentes tiveram a atenção voltada para um homem quando ele entrava por uma trilha com matagal em um terreno baldio. Ao perceber a aproximação, o suspeito arremessou uma sacola plástica por cima de um muro. Os policiais localizaram a sacola e dentro dela apreenderam seis pinos de cocaína. Ao ser questionado, o homem confessou que estaria vendendo o entorpecente e que havia recebido, de um homem em um carro prata, R$ 40 por um pino. O suposto comprador não foi localizado e o suspeito foi encaminhado à 93ª DP, e indiciado por tráfico de drogas.

Já no sábado (13), os agentes em patrulhamento pela Rua João Batista de Assis, no bairro Jardim Cidade do Aço, suspeitaram da atitude de dois homens. Os suspeitos demonstraram nervosismo com a aproximação da viatura, o que chamou a atenção dos PMs e guarda municipal. A dupla conseguiu fugir, seguindo em direção a uma viela, mas os agentes conseguiram encontrar 444 sacolés de cocaína em uma bolsa plástica. O entorpecente foi apreendido e levado para a 93ª DP.

Flagrados com crack e maconha

O Sistema Integrado de Segurança Pública também flagrou dois homens, ambos de 24 anos, com drogas. O primeiro foi detido no sábado (13) durante patrulhamento pela Rua 48, no bairro Conforto, com uma pedra de crack. No domingo (14), os agentes em patrulhamento pela Rua Dom Pedro II, no bairro Ponte Alta, abordaram um motociclista de aplicativo, onde o passageiro portava um pedaço de maconha.

“Mais uma vez o Sistema Integrado de Segurança Pública se mostra efetivo. Os policiais militares e os guardas municipais estão de parabéns pelos resultados obtidos. Isso demonstra a seriedade e a importância da implementação desse patrulhamento, que se trata de um policiamento suplementar, contribuindo e otimizando para o trabalho das forças de segurança do município. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas estamos avançando com os investimentos e o apoio da população de Volta Redonda”, enfatizou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos: Divulgação