Atualmente os tipos sanguíneos B+, A- e O- apresentam estoque baixo

O Hemonúcleo de Barra Mansa reforça que a população continue a procurar a unidade para realizar a doação de sangue. O ato voluntário e de generosidade dura apenas 15 minutos, sendo que uma doação pode salvar até quatro vidas. No momento, os tipos sanguíneos em baixa são B+, A- e O-, enquanto os outros seguem normalizados, mas toda doação ajuda a manter o estoque e não ter risco de baixa.

A coordenadora da unidade, Thaís Mendes, destacou a importância da contribuição dos voluntários nesse processo. “Toda doação é bem-vinda. Hoje os tipos sanguíneos negativos são os mais requisitados, mas precisamos que as doações de todos os tipos sejam constantes para que consigamos atender as demandas e chegar a todos que precisarem. Doar sangue salva vidas”, frisou a coordenadora.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Para menores de idade, somente mediante autorização de seus responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 24 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h, exceto feriados. O telefone para mais informações é o (24) 3512-0788. Fotos: Felipe Vieira