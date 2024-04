Secretaria vem ampliando canais de comunicação, a fim de tornar cada morador um colaborador das forças de segurança da cidade

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) já conta com quase sete mil (6.902) aliados da segurança pública em Volta Redonda. Os números são de participantes dos grupos de mensagens dedicados à segurança pública, criados e geridos pela Ordem Pública. Ao todo são 30 grupos que ajudam as forças de segurança do município na otimização de recursos e no fortalecimento de ações integradas.

A criação dos grupos ocorreu simultaneamente à expansão do Sistema Integrado de Segurança, no qual policiais militares e guardas municipais atuam em conjunto para suplementar o policiamento em um modelo de proximidade com a comunidade, interagindo com as associações de moradores, os empresários e centros comerciais.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou que o contato entre a população e as forças de segurança é diário, inclusive com a participação ativa dele.

“Por se tratar de um sistema de segurança suplementar, esse canal de comunicação não recebe ligações do 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Municipal), mas direto do cidadão. Eu, pessoalmente, acompanho os grupos diariamente, inclusive interajo. A ideia é termos pelo menos um agente colaborador em cada rua para que ele possa se tornar um observador das questões de segurança. Através desse canal, o contato é diário com a população para que eles possam ter confiança nos agentes públicos, participando ativamente das ações de segurança pública, inclusive denunciando os atos ilícitos. Dessa forma conseguimos agir de forma repressiva e preventiva, além de permitir conhecer melhor o bairro e melhorar o planejamento”, explicou Luiz Henrique.

‘Tenda de Proximidade’ percorre bairros

Com o objetivo de fortalecer ainda mais a segurança pública em Volta Redonda, a Semop tem percorrido os bairros da cidade com o projeto “Tenda de Proximidade”. A iniciativa coleta dados de moradores que queiram se tornar um colaborador da segurança pública de Volta Redonda. Em seguida, eles são adicionados aos grupos de WhatsApp geridos pela Semop.

“Os moradores se tornam colaboradores das forças de segurança, informando sobre crimes, movimentações suspeitas ou qualquer tipo de anormalidade que possa acontecer naquele bairro ou localidade. No entanto, é importante frisar que esse serviço não substitui os canais de emergência, como o 190 da Polícia Militar e o 153 da Guarda Municipal; eles continuam ativos. Estamos somente ampliando os canais de comunicação com a comunidade a fim de fortalecer todo o sistema de segurança pública de Volta Redonda. O principal objetivo é a prevenção dos atos ilícitos”, enfatizou o secretário de Ordem Pública.

Luiz Henrique ainda convidou aqueles que queiram se tornar um colaborador a ir até a “Tenda de Proximidade”, que tem percorrido os bairros de Volta Redonda, ou à sede da Semop, na Ilha São João.

“Compareçam à ‘Tenda de Proximidade’, na qual a agenda pode ser conferida em nossas redes sociais (@ordempublica_vr), ou venham até a sede da Ordem Pública. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem que conheça o bairro e que possa demandar para as forças de segurança, encurtando a distância entre o problema e a solução. É somente com essa parceria, tornando os moradores aliados da Ordem Pública, é que vamos fazer uma cidade cada vez mais segura”, concluiu Luiz Henrique. Fotos: Divulgação