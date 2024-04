Motociclista idoso fica ferido em acidente na Dutra em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal foi informada na noite de domingo (14) sobre uma queda de um motociclista, de 68 anos, na altura do km 322 da Dutra, no acesso à Itatiaia.

No local, os agentes apuraram que o condutor da motocicleta Honda CBX 250 Twister vermelha, com placas de Itatiaia, perdeu o controle do veículo, atingindo a roda no meio-fio e caindo no gramado do canteiro.

O idoso foi socorrido com ferimentos pela equipe de resgate médico da concessionária que administra a rodovia para o Hospital de Emergência de Resende.

Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo aplicada a multa de trânsito pela recusa no valor de R$ 2.934,70 e poderá ter a CNH suspensa. A motocicleta foi removida para o pátio da PRF.