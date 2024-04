PRF prende foragido da Justiça na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais estavam em trabalho de fiscalização estática de veículos na tarde de domingo (14), em frente ao posto da PRF, no km 233 da Dutra, em Piraí, quando abordaram um Chevrolet Onix com placas do Rio de Janeiro.

No carro estavam três ocupantes, sendo o condutor, de 28 anos, uma passageira de 26 anos e um passageiro de 23 anos.

Durante a fiscalização foram realizadas consultas nos sistemas disponíveis, sendo verificado que o passageiro de 23 anos é procurado pela Justiça, existindo em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, expedido em 19/02/2022 pela 2ª Vara Criminal de Madureira – Rio de Janeiro/RJ, com validade até 15/07/2034, pelo crime de roubo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao rapaz e a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia de Piraí para os procedimentos cabíveis e registro do cumprimento do mandado de prisão, ficando o preso à disposição da justiça.