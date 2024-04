Uma mulher de 36 anos foi furtada na tarde deste domingo (14), em um ponto de ônibus na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Programa Segurança Presente foram acionados pela vítima e chegaram a fazer patrulhamento no local na tentativa de localizar o criminoso, mas ninguém foi encontrado. A vítima teve o seu celular levado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade.(Foto: PM)