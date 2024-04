VR: Homem é flagrado dirigindo embriagado no bairro Aterrado

Um homem de 60 anos foi preso no domingo (14) por estar dirigindo sob efeito de álcool. Ele foi detido na Avenida Lucas Evangelista, no Aterrado, por policiais militares da operação Segurança Presente, que estavam a caminho da delegacia, localizada na mesma avenida.

De acordo com a ocorrência, o idoso dirigia um caminhonete que chamou a atenção por estar fazer zigue-zague na via. Ele recebeu ordem de parada.

Ainda segundo a PM, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez e tinha, no console do veículo, uma lata de cerveja aberta e ainda gelada. A Guarda Municipal foi chamada à delegacia e o condutor fez o teste do etilômetro, que confirmou o consumo de álcool.