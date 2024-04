Policiais civis de Barra do Piraí, coordenados pelo delegado Antônio Furtado, prenderam na manhã de terça-feira(16) um pintor de 46 anos, acusado de violência doméstica contra a ex-companheira, também de 46 anos.

O casal, que conviveu por 27 anos e tem uma filha de 16 anos, se separou há 4 anos e a mulher mora com a filha no bairro Santo Antônio. A vítima relatou que homem tem o hábito de pular o muro, invadir a casa, dormir no terraço e de manhã ele mexe no imóvel e busca por pertences para vender e com o dinheiro comprar drogas.

Na manhã de terça-feira, a mulher observou a movimentação do homem e reagiu. Eles discutiram, quase chegando as vias de fato e o homem pegou um galão de gasolina e jogou no rosto e no corpo da ex-companheira.

Mãe e filha ficaram apavoradas e quando disseram que iriam à delegacia registrar o fato, ele xingou a ex-companheira e disse que quando ela voltasse ela estaria ferrada, numa clara ameaça à integridade física da mulher.

Os policiais civis foram ao bairro e encontraram o pintor, que foi preso em flagrante. Ele foi autuado por invasão de domicílio, crime de perseguição, crime de violência doméstica e crime de injúria real. As penas somadas chegam a 6 anos e três meses.