O motorista de uma van ficou ferido em um acidente na manhã desta quinta-feira (18) no km 498 da BR-101 (Rio-Santos, no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele perdeu a direção do veículo, que pertence à uma lavanderia, e colidiu com um barranco fora da pista.

O ferido foi socorrido no Hospital Municipal da Japuíba. O estado dele não foi informado, mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal os ferimentos foram graves. (Foto: PRF)