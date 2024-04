Um carro bateu no muro de uma casa, no fim da tarde de quarta-feira (17), em Valença. O veículo era conduzido por um adolescente, de 17 anos, e a residência fica na Rua Allan Kardec, no Bairro de Fátima. Outro menor de idade, de 15 anos, também estava no veículo.

A Polícia Militar apurou que adolescente mais novo pegou o carro – Mercedes Benz – escondido do irmão, dono do veículo, que estava no trabalho, e emprestou para o amigo dirigir. Ele perdeu o controle da direção em uma curva e bateu contra a casa. A PM foi acionada pela dona do imóvel.

A Guarda Municipal foi até o local e removeu o veículo ao pátio de Barra do Piraí, cidade vizinha. A batida não feriu os adolescentes. Eles não chegaram a ser levados para a delegacia, mas foram aplicadas infrações por ‘dirigir sem carteira gerando perigo’ e pelo veículo estar com licenciamento atrasado. (Foto: Polícia Militar)