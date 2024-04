No mês de conscientização sobre o autismo, o médico neurologista Dr. Gustavo Carreira, do Hospital Santa Cecília, em Volta Redonda, compartilhou insights sobre os avanços científicos e os desafios enfrentados no diagnóstico e tratamento dessa condição. Ele destacou a importância de uma abordagem multidisciplinar para diagnosticar e tratar essa condição complexa.

Segundo o médico, o diagnóstico do autismo requer uma avaliação que envolve uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde, incluindo pediatras, psicólogos, neurologistas e fonoaudiólogos. “É essencial observar o comportamento e o desenvolvimento da criança, além de utilizar questionários respondidos pelos pais ou responsáveis”, ressalta o médico. Ele destaca ainda os desafios no processo de diagnóstico, como a variação de sintomas e a falta de consenso sobre critérios diagnósticos específicos.

Dr. Carreira enfatiza os avanços significativos na compreensão do autismo graças à pesquisa genética e aos estudos de neuroimagem. “Identificamos mutações associadas ao espectro do autismo e ganhamos insights sobre as diferenças estruturais e funcionais no cérebro de pessoas com autismo”, explica ele.

O médico destaca ainda a importância das intervenções precoces, afirmando que quanto mais cedo o diagnóstico e a intervenção ocorrerem, maiores serão as chances de melhorar as habilidades de comunicação, interação social e reduzir comportamentos desafiadores.

Inclusão Social e Desmistificação de Mitos

Além disso, Dr. Carreira ressalta o papel da sociedade na promoção da inclusão e qualidade de vida de pessoas com autismo. “É fundamental promover a conscientização e o entendimento do autismo, criar ambientes inclusivos em escolas, locais de trabalho e espaços públicos, e apoiar programas de intervenção precoce”, destaca o médico. Ele também enfatiza a importância de desmistificar mitos sobre o autismo, como a crença de que todas as pessoas com autismo são iguais ou a associação com vacinas, que foi amplamente desacreditada pela comunidade científica.