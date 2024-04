Quem for à Feira Livre da Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, no próximo domingo, dia 21, terá a oportunidade de aproveitar também muita música com o projeto “Domingo Cultural”, da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), que conta com apoio do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda). A praça embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni será palco para duas apresentações musicais gratuitas pela manhã.

Abrindo a programação, a partir das 9h, o músico Luís Lima Japão vai tocar muitas canções da Música Popular Brasileira (MPB), samba e bossa nova. Às 11h é a vez dos músicos Sergio Vieira e Thiago Alexandre se apresentarem, por meio do projeto “Música nas Ruas”, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec-RJ), com recursos da Lei Paulo Gustavo.

Sergio Vieira e Thiago Alexandre vão apresentar um repertório de clássicos da MPB, incluindo algumas composições com letra em Tupi (dialeto Parakanã/Amazônia), feitas por Sergio Vieira em parceria com os indígenas Parakanã no período em que viveu na Amazônia com os povos indígenas.

Com o objetivo de levar música de qualidade para o espaço público, o projeto “Domingo Cultural” acontece tradicionalmente no último domingo de cada mês, no espaço embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

“A primeira edição do ‘Domingo Cultural’, que contou com a Arena da Viola trazendo clássicos de moda raiz, foi um sucesso. Agora, o projeto traz MPB, samba e bossa nova. Mais uma oportunidade de quem vai à Feira Livre também respirar música e cultura. Compareça e leve a sua família”, convidou o secretário municipal de Cultura, Anderson Souza.