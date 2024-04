Um carro abandonado na Dutra, em Itatiaia, ficou destruído depois de ter sido atingido por um ônibus, na madrugada desta quinta-feira (18). O caso aconteceu no km 321 da Dutra, na pista sentido Rio.

A Polícia Rodoviária Federal apurou que a motorista do veículo, de 39 anos, deixou o carro no local após colidir contra a proteção da pista, buscando atendimento no Hospital de Emergência de Resende, com ferimentos leves. Após a mulher deixar seu automóvel, um ônibus acabou batendo contra o carro.

Aos policiais, o motorista do ônibus disse que não enxergou o carro parado no local. Ninguém do coletivo se machucou. A condutora, segundo a PRF, não possui habilitação, e foi autuada por abandono de veículo no local do acidente. A pista ficou interditada por quase uma hora. (Foto: PRF)