Um homicídio foi registrado em Volta Redonda na noite da quarta-feira (17). Luciano Santana Ribeiro, de 41 anos, foi morto a tiros no bairro Roma.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar disparos de arma de fogo na Rua 6 e encontrou a vítima já sem vida. Até o momento desta publicação não havia detalhes sobre as circunstâncias do crime. No fim da noite, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços.