Uma ação conjunta da Polícia Civil do Rio, através da delegacia de Barra Mansa, e da Polícia Civil do Espírito Santo resultou na prisão de um suspeito de 23 anos, apontado como um dos maiores ladrões de carro de Barra Mansa. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira (18) em Serra, na região da Grande Vitória.

O mandado foi cumprido por agentes capixabas, após um trabalho de inteligência dos policiais civis de Barra Mansa, que descobriram o paradeiro do suspeito. Contra ele havia mandado de prisão expedido pela Justiça de Barra Mansa.

O preso é acusado também de diversos outros crimes violentos, como roubo com emprego de arma de fogo, lesão corporal e violação de domicílio, entre outros, além de tráfico de drogas. Segundo a polícia, a maioria dos crimes atribuídos à ele foi cometida em Barra Mansa.

O último crime foi o roubo de um Ford Fiesta, no dia 22 de março deste ano, no bairro Saudade. Segundo a polícia, a vítima teve uma arma de fogo apontada para a cabeça e passou por momentos de pânico.

As investigações da delegacia de Barra Mansa apontaram que o suspeito havia se juntado ao tráfico do Espírito Santo e pretendia retornar a Barra Mansa trazendo criminosos daquele estado. Os policiais estavam prestes a seguir para o estado vizinho para efetuar a prisão, mas receberam informação de que o criminoso iria efetuar um novo roubo e nova fuga. Por isso, a operação foi antecipada, contando com a participação da polícia capixaba.

O mandado de prisão preventiva do procurado foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa. Ele vai permanecer no Espírito Santo até que seja feita a transferência para o Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação / Polícia Civil)