VR: tia e sobrinha são vítimas de sequestro-relâmpago no Retiro

Uma mulher de 33 anos e sua sobrinha, de 17, ficaram por mais de 3h em poder de dois criminosos durante um sequestro-relâmpago na noite de quarta-feira (17) em Volta Redonda. A dupla levou das vítimas carro, dinheiro, documentos e celulares.

Encapuzados e armados, os bandidos abordaram as vítimas no Eldorado, região do Retiro, quando a mulher levava a sobrinha para a casa de uma amiga no bairro. Eles exigiram que as duas fossem para o banco de trás do veículo e percorreram pelos bairros Vila Brasília e Vale Verde, sofrendo violência psicológica.

A Polícia Civil informou que elas foram obrigadas a entregar R$ 800, fazer um PIX de R$ 3 mil, dois celulares, cinco cartões bancários e documentos. Elas foram abandonadas próximo a um campo de futebol no bairro Retiro. Já os bandidos fugiram no carro.