Condenado por tráfico é preso armado em Volta Redonda

A Polícia Militar cumpriu no fim da tarde de quinta-feira (18), em Volta Redonda, o mandado da prisão de um condenado por tráfico, de 27 anos. Ele foi localizado na Rua Gandhi, no Monte Castelo. Segundo a PM, ele seria o responsável por guardar as armas de uma facção criminosa.

Os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e uma munição calibre 12. O preso estava foragido do sistema prisional desde 2022. Condenado a 21 anos pelo crime de tráfico de drogas, ele foi beneficiado e autorizado a trabalhar durante o dia, usando tornozeleira eletrônica e tendo que passar a noite na prisão. No entanto, ele não cumpriu as condicionais e chegou a romper a tornozeleira. A Justiça seu retorno à prisão no regime fechado.

Ele foi apresentado na delegacia de polícia e será encaminhado para o sistema penitenciário.