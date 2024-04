A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), manterá aberto os cinco Centros de Hidratação para pacientes com dengue durante o feriado prolongado de Tiradentes (21) e São Jorge (23), de sábado a terça-feira. Também terá vacinação contra a gripe na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Santa Cruz e no Sider Shopping, na Vila Santa Cecília. A vacinação no Sider Shopping será das 8h às 20h, apenas no sábado, dia 20.

Atendimento para paciente com dengue

Os Centros de Hidratação do bairro Aterrado (inaugurado esta semana e montado na Rua Coroados, 406) e da Vila Mury – que está funcionando na Avenida Amazonas, nº 267 – ficarão abertos 24h.

A UBSF Santa Cruz funcionará das 7h às 22h. Já as UBSFs São Geraldo e 249 funcionarão das 7h às 19h.

Vacinação contra a gripe

O plantão da vacinação contra a Influenza irá ocorrer de sábado a terça-feira (20/4 a 23/4) na UBSF Santa Cruz, das 8h às 17h. No sábado (20), a vacina também estará sendo aplicada no Sider Shopping, na Vila Santa Cecília.

A vacina contra a gripe está liberada para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. Para se vacinar, é preciso apresentar o cartão de vacina e um documento com foto ou o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).