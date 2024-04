Prefeitura de Pinheiral prorroga prazo para pagamento do IPTU

Agora com a opção de pagamento com cartão de crédito através do site da prefeitura

A Prefeitura de Pinheiral prorrogou o prazo para o pagamento da cota única do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) 2024 para o dia 24 de maio. Aqueles que optarem por quitar o imposto de uma só vez terão direito a um desconto de 10%, enquanto também é possível parcelar em até oito vezes, com a primeira parcela com vencimento na mesma data.

O imposto, com carnê, poderá ser pago nos Bancos Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e nas Lotéricas. O pagamento também pode ser feito em qualquer agência bancária desde que seja emitido pela internet com opção de QR Code (pix). Os carnês serão distribuídos esse ano pelos Correios. Outra novidade deste ano, será a possibilidade do pagamento com cartão de crédito, que deverá ser feito através do site “pinheiral.rj.gov.br“, com a utilização das principais “bandeiras” de cartão.

O valor do IPTU pode ser dividido em até oito parcelas, sendo a primeira com data de vencimento em 24 de maio, a segunda em 14 de junho, a terceira em cinco de julho, a quarta em dois de agosto e a quinta em seis de setembro, a sexta em quatro de outubro, a sétima em oito de novembro e a oitava em seis de dezembro.

Wanderson Siqueira, secretário de Finanças de Pinheiral, pontuou que foi necessária a prorrogação dos prazos em razão dos ajustes ao novo Sistema de Tributos, que possibilitou a introdução dos pagamentos via cartão de crédito, além das tratativas com a emissão e distribuição pelos Correios, destacou também a importância do pagamento do IPTU para o desenvolvimento da cidade. Ele enfatizou que os recursos provenientes desse imposto são essenciais para a realização de investimentos em áreas prioritárias, como infraestrutura, saúde, educação e segurança pública, que beneficiam diretamente toda a população.

O secretário também ressaltou a oportunidade oferecida pela prorrogação do prazo, afirmando que a medida visa proporcionar maior comodidade aos contribuintes, permitindo que organizem suas finanças e aproveitem o desconto oferecido para o pagamento à vista. Além disso, reforça que com a possibilidade de emissão pela Internet, não há obrigação de esperar pelo carnê para realizar o pagamento do imposto, você tem as duas opções, facilitando assim o cumprimento das obrigações tributárias.

“Mantenham em dia a sua situação fiscal e contribuam com o progresso do município através do pagamento do IPTU dentro do novo prazo estabelecido”, frisou, Wanderson Siqueira.