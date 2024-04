Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental estiveram no município de Angra dos Reis, na sexta-feira (19), onde flagraram o aterramento do solo, construção, movimentação e extração irregular do solo no Bracuí. Os agentes foram ao local a fim de averiguar denúncias encaminhadas pelo Disque Denúncia, através do programa Linha Verde.

Durante fiscalização na Avenida Antônio Soares Valente, os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, se depararam com parte do terreno aterrado e a outra parte ainda por fazer. Foram visualizados diversos materiais oriundos de construção civil e dois contêineres fechados, também alocados no terreno, além de três metros cúbicos de barro. Um dos responsáveis pelo local foi questionado acerca da origem do recurso mineral e informou ter extraído de forma irregular de uma saibreira próxima. Ainda de acordo com os policiais, uma parte do terreno encontrava-se com um piso construído de 15 metros quadrados, além do início da construção de um muro e uma possível movimentação de barro de dois metros cúbicos. Os responsáveis foram perguntados sobre as licenças para as intervenções no terreno, mas pela falta da documentação, foram convidados a comparecer à Delegacia de Polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.

A população de todo o Estado do Rio pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).