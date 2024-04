Espaço recebe a Caravana Sesc neste domingo (21) com atividades pelo meio ambiente e de esporte e lazer

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) terá programação especial neste domingo (21), quando é comemorado o Dia de Tiradentes. A Caravana Sesc, projeto do Serviço Social do Comércio, leva ao local atividades que mesclam brincadeiras e jogos com ações educativas. A programação acontece das 9h às 16h e todos os visitantes do Zoo-VR podem participar.

Entre as atividades estão recreação esportiva, com “Jogos Gigantes” e “Mini Esportes”; o “Sesc+ Sustentabilidade”, que trata a sustentabilidade por meio de jogos de tabuleiro e também ensina a confeccionar produtos de limpeza sustentáveis.

Funcionamento será normal nos dias de feriado

O Zoológico Municipal vai funcionar normalmente durante os feriados pelo Dia de Tiradentes, no domingo (21), em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, ícone da Inconfidência Mineira, que foi executado nesta data em 1792; e na terça-feira (23), Dia de São Jorge. No sábado (20), o espaço estará aberto para visitação e na segunda-feira (22) receberá apenas os idosos cadastrados no programa “Pesque e Não Pague”.

O Zoo-VR conta com atrações para toda família. O espaço tem cerca de 300 animais de várias espécies e recinto de imersão, que promove mais proximidade com os animais; além disso, oferece área para os piqueniques, brinquedos para as crianças e área verde para o lazer, já que está situado em meio à mata atlântica, no entorno da Floresta da Cicuta.

O Zoológico Municipal fica na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília, e fica aberto das 8h às 16h30, de terça-feira a domingo. A entrada é de graça.

Parque Aquático também é opção de lazer nos feriados

O Parque Aquático Municipal também vai funcionar normalmente no sábado, domingo e terça-feira (dias 20, 21 e 23), das 8h às 17h. Na segunda-feira (22), o local fica fechado para limpeza da piscina social. Também não haverá exame médico entre o próximo sábado e terça-feira.

O local tem três piscinas: uma para lazer (social), outra voltada para as crianças e uma olímpica. Além disso, a estrutura conta com vestiários e cantina; parte administrativa da Smel; sala de professores; e uma para os exames médicos. O local é mais uma opção de lazer gratuito para os moradores de Volta Redonda.

Para frequentar o Parque Aquático, é necessário apresentar a carteirinha do parque, acompanhada de documento de identidade com foto e exame dermatológico em dia; menores de 14 anos só podem frequentar acompanhados dos pais; entre 14 e 17 anos podem frequentar sozinhos com autorização assinada pelo responsável na secretaria. Fotos de arquivo